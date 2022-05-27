София, 27 мая 2022, 15:47 — REGNUM Сотрудники международного аэропорта столицы Болгарии Софии обнаружили и вернули иностранному пассажиру забытую им в самолете коробку с золотыми украшениями на общую сумму в $30 тыс. Об этом 27 мая сообщает софийская газета «Телеграф».
Как утверждает издание, указанная коробка была найдена при уборке салона самолета авиакомпании «El Al», прилетевшего рейсом из Тель-Авива. Находку сдали в полицейское управление, после чего ее вручили владельцу.
О реакции иностранца не сообщается.
Руководство аэропорта поощрило честных работников внеочередной премией.