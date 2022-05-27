Тбилиси, 27 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Таможенная служба Грузии по поручению правительства усилила контроль на границе с Россией, чтобы не допустить возможные нарушения антироссийских санкций. Об этом 27 мая заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте республики в связи запросом оппозиционных депутатов по действиям Тбилиси в свете антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

«Для усиления таможенного контроля грузов, перемещающихся через российско-грузинскую границу, увеличена численность сотрудников таможенного пункта «Казбеги», установлены рентгеновские сканеры и осуществляется полный контроль», — сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что в Грузии соблюдают все стандарты стран Евросоюза. Также была создана специальная группа, которая отслеживает движение товаров, попавших под санкции и продукции двойного назначения.

«Вывоз подсанкционных товаров строго контролируются, чтобы они не попадали в страны, объявившие санкции, или наоборот», — сказал премьер-министр.

Стоит отметить, Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия не будет вводить санкции в отношении России в связи с началом спецоперации по денацификации Украины. При этом в республике заявили, что нарушать введённые западными странами санкции не будут. В оппозиции обвиняют власти в содействии России при создании маршрутов обхода санкций.