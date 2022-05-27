Москва, 27 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом освободил Валерьяна Шуваева от должности российского посла в Марокко и другим указом назначил его послом РФ в Алжире. Соответствующие указы 27 мая обнародованы на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также еще одним указом глава Российского государства назначил на пост посла России в Марокко Владимира Байбакова.

Как сообщало ИА REGNUM ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день на международных площадках российские некоммерческие организации (НКО) представлены недостаточно.