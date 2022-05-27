Вашингтон, 27 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Большинство граждан США поддерживает реформу полиции страны, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает The Hill.

Singlespeedfahrer Граффити в честь Джорджа Флойда

В опросе Gallup, проведенном с 24 апреля по 17 мая, 50% респондентов заявили, что поддерживают «серьезные изменения» в работе полиции, а 39% заявили, что поддерживают «незначительные изменения».

Аналогичные пропорции большинства расовых групп заявляют, что они поддерживают определенный уровень реформы полиции, но чернокожие американцы значительно чаще поддерживают серьезные изменения (72%), чем белые (44%) и латиноамериканцы (54%).

Несмотря на общее стремление к реформе, поддержка конкретных предложений немного снизилась с июня 2020 года, когда в США проходили массовые протесты в связи со смертью Джорджа Флойда, хотя многие предложения по-прежнему поддерживаются американской общественностью.