Москва, , 15:47 — REGNUM Российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) опубликовал сингл под названием Made in Italy. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 27 мая.

Рэпер Элджей Okras

В новой композиции артист метафорически сравнивает своё моральное состояние с автомобилем Lamborghini Urus, на котором он недавно попал в аварию в ОАЭ. Поклонники музыканта считают, что в песне также присутствует отсылка к его бывшей жене Анастасии Ивлеевой, с которой Элджей развёлся в 2021 году.

Напомним, что последним полноформатным релизом Элджея является выпущенный в 2020 году альбом Sayonara Boy Opal. С того момента рэпер неоднократно намекал на скорый выход нового проекта, но выпускал исключительно отдельные синглы.

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