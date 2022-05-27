Москва, , 15:42 — REGNUM Гречка, благодаря её питательным свойствам и длительному сроку хранения, является одним из продуктов, спрос на которые стремительно взлетает при любых кризисах в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

Гречка Pixabay

«Пандемия коронавируса, а затем и начало специальной военной операции на Украине привели к ситуации, когда внутренние оптовые цены на этот продукт оказались выше мировых. А тут еще и рубль начал укрепляться, что сделало экспорт менее выгодным.

Граждане же тем временем успокоились и покупать гречку стали менее активно, Тем более, что у многих дома образовались запасы этого продукта и он несколько приелся.

Поэтому сейчас предложение на рынке начинает превышать спрос и цены отступают от недавних максимумов. Но вряд ли в текущих условиях следует ожидать длительного и сильного падения цены.

Мировые цены на зерно находятся на исторических максимумах, и хотя гречка в других странах не так популярна, как у нас, она, в частности, может быть востребована как сырье для производстве гречневой лапши — собы, очень популярной в странах Юго-Восточной Азии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), оптовые цены на гречневую крупу подешевели за два месяца на 13%, до 81,32 тыс. рублей за тонну.

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