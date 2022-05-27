* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:42 — REGNUM Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагировало своим заявлением на решения Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении, опубликованном 27 мая, приветствовались содержащиеся в решении СБ ООН призывы к возрождению банковской системы страны и к США отменить санкции в отношении афганских банков.

С другой стороны, министерство иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергло обеспокоенность Совета Безопасности по поводу нарушения прав женщин в Афганистане и подчеркнуло приверженность организации безусловной защите прав женщин, детей и меньшинств в рамках афганского законодательства и культуры.

Тем временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что позиция Совета Безопасности ООН в отношении несоблюдения прав женщин безосновательна, ибо недавний приказ женщинам-телеведущим надевать маски был издан на основании рекомендаций богословов и не имеет ничего общего с хиджабом и шариатом.