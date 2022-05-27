Уфа, 27 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. 887 случаев острых отравлений химической этиологии зарегистрировали с января по апрель в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии.

21.мвд.рф Спирт в канистрах

Отмечается, что из них 196 случаев (22,1%) — с летальным исходом. Показатель острых отравлений составил 22,2 на 100 тысяч населения, в то время как за аналогичный период 2021 годы этот показатель составлял 19,8 на 100 тысяч населения.

Сообщается, что показатель смертности от отравлений в Башкирии составил 4,9 на 100 тысяч населения (за январь-апрель прошлого года — 6,1).

Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии составил 10,3 на 100 тысяч населения (с января по апрель 2021 года — 7,3). При этом причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этиловым спиртом (63,5%).

От отравлений спиртосодержащей продукцией в Башкирии скончались 56 человек, показатель смертности составил 1,4 на 100 тысяч населения.

За аналогичный период текущего года было зарегистрировано 99 случаев отравления наркотическими веществами (с января по апрель 2021 года — 52), в том числе 36 случаев — с летальным исходом.