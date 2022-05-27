Манчестер, Великобритания, , 15:41 — REGNUM Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом 27 мая сообщает Daily Mail

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

По информации издания, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет использовать 25-летнего игрока в качестве полузащитника, а в «Манчестер Сити» он играет на левом фланге обороны.

Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, куда он перешёл из «Уфы».

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