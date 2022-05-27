Москва, 27 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Россия выделила на поддержку экономики 8 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Силуанов рассказал о поддержке, которая оказывается российской экономике в условиях международных санкций. По его словам, объём помощи в общей сложности составит 8 трлн рублей.

Также глава Минфина рассказал, что Россия будет добиваться сохранения имиджа надёжного заёмщика.