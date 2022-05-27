Пекин, , 15:51 — REGNUM Воздушное пространство Китая закрыто для самолётов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, которые зарегистрированы в двух юрисдикциях. Об этом сообщает 27 мая РБК.

Боинг-777 «Аэрофлот» Fedor Leukhin

Ранее о таком решении китайских властей сообщили компания Global Link Logistics и телеграм-канал «Всё о таможне и ВЭД». Логистический оператор «Оптималог» информировал об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая.

Один их источников РБК рассказал, что власти Китая попросили российских перевозчиков подтвердить официальное снятие с регистрации за рубежом импортных самолётов. Компании предоставить такие документы не смогли, и китайские авиационные власти, следуя международному законодательству, отказали таким самолётам в полётах.

Подобные требования предъявляют и другие страны. Так, власти Турции не дают разрешение на полёты в страну или на пересечение её воздушного пространства самолётам «с двойной регистрацией», то есть принудительно зарегистрированные в России, добавил собеседник издания.

Другой источник — из российской авиакомпании — подтвердил, что самолёты не пускают в Китай без сертификата о дерегистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта в России разрешено регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге.

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