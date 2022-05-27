Москва, 27 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Предложение олигархам из России со стороны Запада «откупиться» от санкций не стоит воспринимать всерьез, так как в этом вопросе требуется детальный механизм юридического применения, какового на данный момент нет. Об этом 27 мая заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Ruth Hartnup Воровство из чужого кармана

«Понимаете, одно дело об этом заявить, а другое дело — это имплементировать, потому что потребуется соответствующая нормативно-правовая база, которая будет прописывать этот механизм», — приводит его слова РИА Новости.

Также эксперт отметил, что такого рода предложения были сформулированы крайне обтекаемо и потому непонятно, что именно требуют западные страны от российских бизнесменов.

«Во-первых, что подразумевается под «откупиться», мы можем использовать этот термин публицистически, но в правовом плане какие будут параметры? Что это будет, сколько нужно будет заплатить? Во-вторых, о каких конкретных санкциях идет речь, о блокирующих, о визовых и так далее. В-третьих, какие гарантии того, что после того, как они «откупятся», против них снова не будут введены санкции за что-то другое? Поэтому здесь очень много вопросов касательно деталей», — пояснил Тимофеев.

Кроме того, он указал на возникающий в этом случае политический нюанс, так как многие бизнесмены из России посчитают неприемлемым «откупаться».

При этом эксперт уточнил, что вместе с этим предложением Западом «параллельно рассматриваются инициативы о конфискации имущества российских лиц под санкциями, то есть, если механизмы по конфискации заработают быстрее, чем откупные механизмы, то за счет чего можно будет откупаться, если эти деньги конфискуют и все равно передадут в пользу Украины».

Помимо этого, Тимофеев подчеркнул, что обсуждение механизмов конфискации российской собственности на Западе ведется на уровне исполнительной власти и это обстоятельство, как считает эксперт, доказывает, что западные страны в этом случае изберут именно этот путь.

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