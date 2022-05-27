Москва, , 15:35 — REGNUM Иран живет под санкциями США уже более 40 лет, и за эти годы не только нашел много способов их обхода, но и довольно далеко продвинулся по пути импортозамещения. заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Но ввиду ограниченности природных ресурсов и дефицита энергии продолжает испытывать дефицит многих видов сырья, в частности, стали.

В то же время страна проводит собственную программу развития вооружений, для которой требуются большие объемы металла.

Поэтому для него то, что теперь США ввели жесткие санкции против России — большая удача. Теперь у обеих стран развязаны руки для тесного сотрудничества, и мы можем взаимно восполнить друг для друга дефицит.

Тем более, что обе страны граничат по Каспию и могут вести взаимную торговлю, не попадая в зону действия законодательства третьих стран.

Данным проектом сотрудничество наших стран не ограничится и в ближайшие годы товарооборот существенно вырастет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , Иран готов проводить с Россией бартерные сделки по обмену продукции металлургии на автозапчасти и газовые турбины, заявил министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резу Фатеми Амина.

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