Ереван, , 15:35 — REGNUM В Молдавии самый высокий уровень инфляции в Европе вызван экономической политикой предыдущих руководителей страны. Об этом 27 мая заявила президент республики Майя Санду на брифинге.

Майя Санду Gov.md

«Из-за плохого прежнего руководства у нас слабый сектор перерабатывающей промышленности, мы вынуждены импортировать, в том числе продукты питания, по большим ценам, чем если бы они производились у нас», — сказала Санду.

Вторым фактором, влияющим на цены в Молдавии президент назвала рост на энергоресурсы. Глава страны отметила, что тут власти никак не могут повлиять на это, так как не производят их. Третьим фактором Санду назвала ситуацию на Украине.

Стоит отметить, что на Украине инфляция в апреле была значительно ниже, чем в Молдавии. Также Молдавия является сельскохозяйственной страной, но годовой уровень инфляции в апреле на продукты составил 30%. Экс-президент страны Игорь Додон неоднократно указывал, что Молдавия получила высокие цены на газ от РФ из-за антироссийской политики Санду и правительства. Додон отмечал, что власти могут добиться больших скидок, если будут договариваться с Москвой.

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