Москва, 27 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Российский рок-музыкант Валерий Кипелов осудил слова лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о России и рассказал о своем понимании Родины. Видео с выступления исполнителя появились в сети.

Павел Ищенко ИА REGNUM «Кипелов»

«Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами!» — сказал Кипелов во время своего концерта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шевчук 18 мая на концерте в Уфе резко высказался о российском руководстве в контексте спецоперации ВС РФ на Украине.

В связи с этим в Уфе возбудили в отношении музыканта административное дело о дискредитации ВС России. Материалы передали 20 мая в Санкт-Петербург по месту жительства Шевчука.

Также отметим, что Шевчук объявил о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России. Подобное решение связано с массовой отменой выступлений коллектива по всей стране.

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