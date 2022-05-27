Тюмень, 27 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Тюмени эвакуировали учеников школы №25. Об этом сообщает «РБК-Тюмень»

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

Эвакуация произошла из-за письма с угрозами, поступившего на электронную почту учебного учреждения, региональное отделение ФСБ, 4-й отдел полиции и в родительские чаты, сообщила изданию директор школы Светлана Дубонос.

Территория школы обследована, опасных предметов не обнаружено, уточнили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 27 мая поступило анонимное сообщение о минировании школ.