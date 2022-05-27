Грозный, 27 мая 2022, 15:32 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров, в очередной раз рассказывая о многочисленных трофеях российских бойцов в ходе спецоперации на Украине, заметил, что боевые качества иностранного вооружения гораздо хуже, чем оружия российского производства.
При этом иностранных трофеев на освобожденных территориях Украины и Донбасса ежедневно обнаруживают наши бойцы множество, и в том числе неиспользованное ни разу на поле боя вооружение, прямо в ящиках. Возможно этот факт говорит о лени украинских военных, пошутил Кадыров, или «робости и застенчивости для применения «Джавелинов» и иже с ними в открытом бою».