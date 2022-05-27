Грозный, 27 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в очередной раз рассказывая о многочисленных трофеях российских бойцов в ходе спецоперации на Украине, заметил, что боевые качества иностранного вооружения гораздо хуже, чем оружия российского производства.

U.S. Army Пуск противотанковой управляемой ракеты «Джавелин»

«Нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев. Выбирают на вкус и после тестирования на тех же бандеровцах честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом иностранных трофеев на освобожденных территориях Украины и Донбасса ежедневно обнаруживают наши бойцы множество, и в том числе неиспользованное ни разу на поле боя вооружение, прямо в ящиках. Возможно этот факт говорит о лени украинских военных, пошутил Кадыров, или «робости и застенчивости для применения «Джавелинов» и иже с ними в открытом бою».