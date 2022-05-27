Лашкаргах, Афганистан, 27 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд местная жительница была убита собственными братьями. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По данным источников, инцидент произошёл в уезде Над-Али.

Согласно источникам, женщину убили из-за того, что она попросила у братьев свою долю в наследстве.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что арестовали подозреваемых.