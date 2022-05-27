Донецк, 27 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 15:15 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эвакуированные из республик Донбасса жители трудоустраиваются на чебоксарских предприятиях. Трудоустройство происходит благодаря ярмаркам вакансий, в которых участвуют специалисты кадровых служб организаций.