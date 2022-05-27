София, 27 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Сайт Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) подвергся массированной атаке неизвестных хакеров. Об этом 27 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Twimg.com Хакер

Согласно официальной информации, злоумышленники сначала блокировали доступ к статистическим данным на интернет-странице регулятора, а затем полностью закрыли возможность посещения соответствующего информационного ресурса. На данный момент попытки восстановить работу серверов успехом не увенчались.

В руководстве КЭВР полагают, что инцидент может быть связан с попыткой сорвать работу Комиссии, которая сегодня рассматривает вопрос повышения тарифов на электроэнергию в стране.

Ведется следствие.