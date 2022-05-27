Москва, 27 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Позиция Минэкономразвития России по курсу рубля не нова и давно известна, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«На протяжении многих лет искусственное занижение курса рубля, ради которого скупали валюту с рынка в рамках бюджетного правила, было чуть ли не единственным инструментом поддержания экономического роста, наполнения бюджета и сдерживания оттока капитала.

Поэтому резкое укрепление рубля в последние месяцы воспринимается представителями экономического блока правительства и Центробанком как угроза. Основные тезисы — это снижение конкурентоспособности российских товаров на внутреннем рынке и снижение рентабельности экспортеров.

Но стоит учитывать, что ситуация изменилась. Импорт в Россию и без того сильно затруднен санкциями, равно как и российский несырьевой экспорт. Накапливать же доллары и евро сейчас нет смысла ни для государства, ни для бизнеса — поскольку её могут в любой момент заморозить, или запретить покупку на неё тех товаров, которые нам нужны, в частности, оборудования.

А страна тем временем пытается выстраивать внешнюю торговлю с рядом стран в собственных валютах. И если рубль опять начнет слабеть, вряд ли у этих стран укрепится доверие к этой схеме.

Более того, они могут счесть такую практику со стороны России нечестной. Тем временем на внутреннем рынке открывается немало ниш, в которых российские компании и инвесторы из несанкционных стран вполне могли бы успешно развиваться, не опасаясь конкуренции со стороны компаний Запада.

И тем же инвесторам, наверное, не очень интересно будет вкладываться в нашу страну, если их рублевая выручка будет все время обесцениваться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что курс рубля не должен оставаться на теперешнем уровне: нужно возвращаться к тому курсу, который был до введения санкций.

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