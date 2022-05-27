Кабул, 27 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили и восстановили в должности муллу Джалила Расули, главу городской прокуратуры Герата, ранее арестованного за получение взятки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Согласно источникам, один из участников судебного процесса в своё время передал чиновнику 200 000 афгани для урегулирования его дела. Глава городской прокуратуры уладил дело в пользу взяткодателя. Хотя мулла Джалил был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за получение взяток, теперь, по словам собеседников издания, что он был освобождён по приказу местного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вернулся к своим обязанностям.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали брата директора паспортного управления на вечеринке, но не сообщили подробностей о его судьбе и наказании.

Мулла Джалил Расули был арестован разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению во взяточничестве. Прокурор потребовал от одного из жителей Герата 200 000 афгани и пообещал решить дело в его пользу. Источник уточнил, что эту сумму глава городской прокуратуры Герата должен был получить после разрешения спора между сторонами. Однако вскоре агенты разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его. Сейчас, по данным источников, мулла Джалил, после десяти дней содержания под стражей освобождён без суда и следствия и вернулся к своим обязанностям.

Источники утверждают, что мулла Джалил является одним из людей муллы Абдул Самада в Герате, который считается одной из ключевых фигур «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе страны. Раньше он руководил боевыми действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Герат, а сейчас является одним из лиц движения, которые принимают решения.

Сообщается, что после овладения Гератом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распределили посты в провинции между своими полевыми командирами и людьми, которым они благоволили. Так, после падения Герата мулла Джалил стал начальником одного из городских округов безопасности, а через некоторое время стал главой прокуратуры Герата. Источники сообщают, что после ареста муллы Джалила Расули мулла Абдул Самад отреагировал очень резко и дал разведке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате крайний срок для его освобождения. Он предупредил, что пойдёт на конфронтацию, если мулла Джалил не будет немедленно освобождён и не вернётся к своим обязанностям.

По данным источников, муллу Джалила обвиняли в нескольких взрывах автомобилей силовиков во времена республики. Говорят также, что он считается одним из людей, близких к Муджиб-ур-Рахману Ансари, настоятелю большой мечети Герата.

Необходимо отметить, что и ранее в СМИ сообщалось о многих случаях применения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двойных стандартов. Ранее исламисты арестовали брата бывшего директора паспортного управления в компании девушек и с алкоголем на столе, но никакими подробностями о его дальнейшей судьбе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со СМИ не поделились. Это происходит на фоне того, что режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержал некоторых граждан за публикации постов в соцсетях и даже заключил их в тюрьму на год.