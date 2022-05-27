Минск, 27 мая 2022, 15:25 — REGNUM Создание в Белоруссии оперативного командования на южном направлении предусматривает формирование соответствующей группировки войск, заявил 27 мая начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Валерий Ревенко.

Белоруссия
Белоруссия
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Создание ЮОК (Южное оперативное командование) — задача комплексная по реагирования на угрозы безопасности, возникающие на южном направлении, предусматривающая создание соответствующей группировки войск», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая резидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в минобороны республики заявил, что в белорусских вооруженных силах будет создано Южное оперативное командование.

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