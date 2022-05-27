Минск, 27 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Создание в Белоруссии оперативного командования на южном направлении предусматривает формирование соответствующей группировки войск, заявил 27 мая начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Валерий Ревенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Создание ЮОК (Южное оперативное командование) — задача комплексная по реагирования на угрозы безопасности, возникающие на южном направлении, предусматривающая создание соответствующей группировки войск», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая резидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в минобороны республики заявил, что в белорусских вооруженных силах будет создано Южное оперативное командование.

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