Москва, 27 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. На 85-м году жизни умер заслуженный тренер СССР по хоккею и заслуженный мастер спорта Юрий Морозов. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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«Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича», — говорится в сообщении.

Морозов выступал в качестве игрока за воскресенский «Химик» в 1956–1973 годах.

На протяжении своей тренерской карьеры он возглавлял «Химик», горьковское «Торпедо» и молодёжную сборную СССР, которая под его руководством три раза победила на чемпионате мира (1974, 1975, 1980).