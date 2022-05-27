Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Первый случай продажи NFT-версии законопроекта на международном уровне произойдет в Санкт-Петербурге в июне на международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Об этом 27 мая сообщили организаторы форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание законопроекта

Благотворительный аукцион в рамках Петербургского международного экономического форума состоится 16 июня 2022 года. В качестве лота будет представлена NFT-версия законопроекта о самой технологии NFT, который внесли в Госдуму 19 мая текущего года. Площадкой для аукциона выбрали «Дом ленинградской торговли» (ДЛТ).

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Отметим, что NFT (невзаимозаменяемый токен) — это вид криптографических токенов, где каждый экземпляр уникальный и существует только в единственном числе. Технология позволяет оцифровывать различные носители информации.

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