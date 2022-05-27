, 16:19 — REGNUM Огромному Национальному парку Доньяна в Андалусии, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году, угрожает интенсивное земледелие, сообщает 27 мая агентство France Presse.

Рысь (сс) Wildfaces

«В это время года здесь должно быть полным-полно фламинго», — говорит бывший учитель Хуан Ромеро, член группы активистов «Спасите Доньяну», которая уже много лет борется за защиту парка.

По словам ученых, запасы воды в парке резко сократились из-за изменения климата и чрезмерного забора воды близлежащими клубничными фермами, часто через незаконные скважины.

Ситуация может вскоре ухудшиться, поскольку региональное правительство Андалусии предлагает расширить права на орошение для фермеров, выращивающих клубнику вблизи национального парка.

В борьбе за Доньяну экологи столкнулись с политиками и сельскохозяйственными производителями. Кроме того, предложение о расширении прав на орошение вызвало отрицательную реакцию со стороны ЕС, ООН и крупных европейских сетей продуктовых магазинов.

По словам представителя местного отделения Всемирного фонда дикой природы Хуанхо Кармоны, это позволит узаконить орошение почти 1900 гектаров сельскохозяйственных угодий, которые в настоящее время снабжаются водой из нелегальных скважин.

«Для Доньяны это будет катастрофа», — добавляет он.

Через парк, чья разнообразная экосистема лагун, болот, лесов и дюн простирается на 100 тыс. га, пролегают пути миграции миллионов птиц. Здесь обитают многие редкие виды, например иберийская рысь.

«Доньяна — это рай для перелетных птиц. Но этой экосистеме грозит опасность», — говорит Ромеро.