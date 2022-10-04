Кызыл, 27 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Туве установлен факт хищения более 2 млн рублей бюджетных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

В ведомстве уточнили, что начальник управления труда, социальной политики администрации одного из муниципальных районов Тувы вносила недостоверные сведения в документы для выдачи пособия на ребёнка своей матери, которая не имела на это право. Ущерб составил более 1,3 млн рублей. Кроме того, с 2012 по 2016 годы чиновница под видом выплаты, предоставляемой в качестве меры социальной поддержки в виде субвенций по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан перечислила около 700 тысяч рублей на расчётный счёт своей матери, которая не подпадала под эту категорию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Проведены обыски, изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны и документы. Подозреваемая отправлена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.