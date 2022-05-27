Москва, 27 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Возможность оплаты в иной валюте была прописана в условиях облигационных выпусков Минфина РФ заранее, так что нельзя сказать, что данный выход обнаружился только сейчас, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

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«Но этот процесс не такой простой, как кажется — держатели облигаций должны иметь возможность затем конвертировать эти рубли в доллары, причем полученная сумма не должна быть меньше той, которую они получили бы при выплате в валюте.

Разницу, если она возникнет, должен будет покрыть эмитент, как и транзакционные издержки. А курс рубля сейчас очень сильно лихорадит. То есть, вполне возможна ситуация, при которой погашение облигаций и купонов рублями российской стороне обойдется существенно дороже.

При этом просто объявив технический дефолт, Россия ничуть не ухудшит свое текущее положение. Рейтинги наши и без того несправедливо занижены, а занимать на мировом рынке наш Минфин, вероятно, в ближайшее время не станет.

Это и невыгодно при таких рейтингах, и снова может породить проблемы с оплатой, да и не нужно — бюджет страны исполняется с хорошим профицитом.

То есть, исключать, что Россия заморозит выплаты по этим займам до того момента, когда ей будут возвращены её средства, замороженные на Западе, тоже нельзя», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение минфина США не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, повысило риск технического дефолта. Однако условия выпусков гособлигаций оставляют РФ шансы избежать такого сценария.

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