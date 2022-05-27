Ташкент, , 15:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердил приверженность Ташкента развитию сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом он заявил 27 мая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.

Шавкат Мирзиёев Prezident.uz

Мирзиёев предложил разработать программу сотрудничества в сфере сельского хозяйства в рамках ЕАЭС, а также сделать проще процедуры для привлечения в страны рабочей силы. Программа агрокооперации, по его словам, могла бы помочь выращивать зерновые, масличные культуры и плодоовощную продукцию, чтобы гарантированно насытить рынки.

Узбекистан продолжает развивать партнёрские отношения с ЕАЭС в качестве наблюдателя. Государства ЕАЭС для страны — естественные партнёры.

Республика готова взаимодействовать с пятёркой стран в строительстве Трансафганской железной дороги, которая позволит выйти кратчайшим путём на рынок Южной Азии, сказал он.

Мирзиёев предложил проработать вопрос о полном возобновлении пассажирского сообщения в странах ЕАЭС, а также провести осенью в Узбекистане форум по развитию индустрии туризма.

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