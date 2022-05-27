Тула, , 15:18 — REGNUM Санаторий-курорт «Велегож» в Тульской области выставили на продажу, объявление появилось на специализированной платформе.

На продажу

Санаторий расположен на территории Заокского района в посёлке Дом отдыха Велегож, в 84 км от Тулы и в 120 км от Москвы.

«Продаётся действующий санаторий «Велегож» на земельном участке 21,4 тыс. га, расположенный на границе Тульской и Московской областей», — говорится в объявлении.

Указано, что санаторий круглогодичный, включает в себя два пятиэтажных корпуса, административное здание, столовую, модульную котельную, газопровод, трансформаторные подстанции, артезианские скважины, годы постройки — 1972–1974 годы. Продавец указал цену в 189 млн рублей.

Согласно данным портала kartoteka.ru, 70% доли ООО «Санаторий (курорт) «Велегож» принадлежит Тульской федерации профсоюзов, 30% — Федерации независимых профсоюзов России