Тампере, Финляндия, , 15:18 — REGNUM Сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира 2023 года. Об этом 27 сообщила Международная федерация хоккея (IIHF) объявила на своём официальном сайте.

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Такое решение было принято на конгрессе IIHF, который проходит в финском Тампере с 26 по 29 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге.

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