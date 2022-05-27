Тампере, Финляндия, 27 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира 2023 года. Об этом 27 сообщила Международная федерация хоккея (IIHF) объявила на своём официальном сайте.

Rabstol.net Хоккей

Такое решение было принято на конгрессе IIHF, который проходит в финском Тампере с 26 по 29 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге.