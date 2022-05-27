Казань, , 15:17 — REGNUM В Татарии врача-уролога обвиняют в совершении 16 эпизодов мошенничества. Вину медработник не признает, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Врач

По версии следствия, в 2013–2019 годы врач-уролог ГАУЗ «Клиника медицинского университета», заведующая кафедрой урологии Казанского госуниверситета сообщала пациентам, находившимся на стационарном лечении от мочекаменной болезни, что необходимая им операция проводится только на платной основе, хотя в действительности она была бесплатна.

Медик направляла пациентов в один из кабинетов, который арендовала принадлежащая ей фирма. Там с пациентами заключались договоры на оказание платных услуг.

В результате действий врача за бесплатные операции пациенты отдали более 259 тыс. рублей.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии бывшего заместителя директора набережночелнинского медицинского колледжа обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Она получала от студентов деньги за сдачу экзаменов, с абитуриентов — за содействие при поступлении.

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