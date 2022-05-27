Чебоксары, 27 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Эвакуированные из республик Донбасса жители трудоустраиваются на чебоксарских предприятиях. Трудоустройство происходит благодаря ярмаркам вакансий, в которых участвуют специалисты кадровых служб организаций. Так, на «Промтракторе» трудятся уже десять вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Всего же на предприятиях концерна «Тракторные заводы» трудоустроено 47 украинских беженцев. Специально для них предусмотрена единовременная выплата, кроме того, предприятия компенсируют расходы за съемное жилье, сообщает пресс-служба компании.

Government.ru Завод

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В конце апреля — начале мая на «Промтрактор» трудоустроилась семья Артеменко. Сергей Леонидович принят шлифовщиком цеха трансмиссий, а его жена Елена Георгиевна — машинистом насосных установок.

«Нас очень гостеприимно встретили на заводе — помогли оперативно оформить документы и влиться в трудовой коллектив. Администрация сразу же организовала для нас единовременную выплату, а также компенсацию за съем жилья. Благодарим руководство, а также коллег за теплый прием и дружескую атмосферу!» — поделились они впечатлениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия взял шефство над Донецким электротехническим заводом.

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