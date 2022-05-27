Будапешт, 27 мая 2022, 15:15 — REGNUM Власти Венгрии не считают, что Россия может представлять угрозу для какой-либо из входящих в состав НАТО стран. Об этом 27 мая заявил представитель венгерского правительства Гергей Гуляш, его слова приводит издание Daily News Hungary.
«Мы не считаем, что Россия сейчас представляет угрозу для какого-либо государства-члена (альнса — ред.)», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая венгерские власти ввели ограничительные меры в отношении иностранцев, желающих заправить свои автомашины на топливных заправках.