Будапешт, 27 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Власти Венгрии не считают, что Россия может представлять угрозу для какой-либо из входящих в состав НАТО стран. Об этом 27 мая заявил представитель венгерского правительства Гергей Гуляш, его слова приводит издание Daily News Hungary.

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«Мы не считаем, что Россия сейчас представляет угрозу для какого-либо государства-члена (альнса — ред.)», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая венгерские власти ввели ограничительные меры в отношении иностранцев, желающих заправить свои автомашины на топливных заправках.