Москва, , 15:15 — REGNUM Национализировать «Альфа — банк» и другую собственность предпринимателей, поддерживающих киевский режим, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Тот же «Альфа-банк» еще в 2018 году отказался обслуживать российские оборонные предприятия, и это ему сошло с рук. Пора национализировать «Альфа-банк» и прочие активы «финансовых коллаборационистов», — заявил Миронов.

В настоящее время западные страны изучают возможность предоставления российским бизнесменам возможности избегать санкций в обмен на перечисление денег «на восстановление Украины».

Кроме того, Еврокомиссия может принять решение о конфискации замороженных активов попавших под санкции граждан России.

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