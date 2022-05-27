Уфа, 27 мая 2022, 15:16 — REGNUM Один человек погиб в результате наезда автомобиля на дерево в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что на третьем км автодороги Булгаково-Фомичево автомобиль ВАЗ-2107 съехал в кювет и наехал на дерево. В результате этого дорожно-транспортного происшествия один человек получил не совместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что медпомощь также понадобилась водителю и двум пассажирам этого автотранспортного средства.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП на трассе погибли два человека.