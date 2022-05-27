Уфа, 27 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате наезда автомобиля на дерево в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что на третьем км автодороги Булгаково-Фомичево автомобиль ВАЗ-2107 съехал в кювет и наехал на дерево. В результате этого дорожно-транспортного происшествия один человек получил не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что медпомощь также понадобилась водителю и двум пассажирам этого автотранспортного средства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП на трассе погибли два человека.