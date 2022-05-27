Тирасполь, , 15:15 — REGNUM Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) нуждается в усилении взаимодействия с России в вопросе размещения миротворцев в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на международной научной конференции в Тирасполе.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

Конференция посвящена 30-летнию российской миротворческой миссии в регионе. Игнатьев отметил важность более активной позиции для защиты мира.

«Специфика текущего момента предопределяет необходимость усиления российско-приднестровского взаимодействия в области миротворчества», — сказал глава МИД.

Он добавил, что миротворческую операцию нельзя завершать даже, если неё выйдет Молдавия.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что считает «незаконным» нахождение российских миротворцев в Приднестровье. Она утверждает, что Кишинёв будет добиваться вывода российского контингента. При этом нахождение миротворцев РФ в регионе предусмотрено международным соглашением.

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