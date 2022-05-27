Москва, 27 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» отправила в Роспатент варианты нового названия, сообщает 27 мая агентство «Москва».

Mike Mozart «Макдоналдс»

По данным СМИ, всего отправлено пять вариантов названия. В дальнейшем РБК удалось выяснить четыре из них: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

В самой компании рассказали, что отправили на регистрацию несколько названий, поскольку окончательного решения пока нет. В дальнейшем среди них выберут одно.