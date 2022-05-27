Берлин, , 16:19 — REGNUM Министры богатейших стран мира согласились работать над постепенным отказом от использования угля, хотя и не определили, когда это должно произойти, и заявили, что энергетический кризис, вызванный конфликтом между Россией и Украиной, не должен помешать усилиям по борьбе с изменением климата.

Вагоны с углем

Обязательство, опубликованное по итогам трехдневных переговоров «Большой семерки» в Берлине, оказалось слабее, чем предыдущий проект итогового коммюнике, с которым ознакомилось агентство Reuters, — он включал в себя цель прекратить производство электроэнергии на угле к 2030 году.

По сообщению осведомленных источников, Япония и США заявили, что не могут поддержать назначенный год.

Тем не менее это первое обязательство стран «Большой семерки» отказаться от угольной энергетики. Уголь дает наибольшие выбросы CO2, и его использование необходимо резко сократить, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.

Встреча «Большой семерки» проходила на фоне стремительного роста цен на энергоносители и проблем с поставками топлива из-за конфликта в Украине.

«Замена ископаемого топлива из России доминировала в политических дебатах и действиях правительства в последние недели и месяцы», — сказал министр экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции.

«Но мы должны уяснить, что проблемы нашего политического поколения… не исчезнут, если мы просто сосредоточимся на настоящем, — сказал он. — Время буквально истекает».

Министры «Большой семерки» также договорились о значительной декарбонизации своих энергетических секторов к 2035 году.

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