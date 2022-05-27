* запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 15:13 — REGNUM Следуя приказу руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пользоваться интернетом и смартфонами без необходимости, командование 207-го корпуса приказало своим солдатам и командирам воздерживаться от использования этих гаджетов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Смартфон

207-й армейский корпус «Аль-Фарук» со штабом в Герате прикрывает западную часть страны.

В письменном приказе командования корпуса, которое попало в СМИ, говорится, что 28 мая ни один военнослужащий не имеет права пользоваться смартфонами.

В приказе также говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут получить доступ к смартфонам с разрешения своего командира в случае крайней необходимости.