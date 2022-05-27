Ярославль, 27 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Ярославском художественном музее открылась выставка «Иконы петровского времени (1672–1725 годы)». Об этом сообщает сайт правительства области.

yarregion.ru Экспонаты выставки

Выставка приурочена к 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I. На ней будут представлены 39 икон XVII — ХVIII веков из собрания музея. Экспозиция размещена в Митрополичьих палатах.

Обращают на себя внимание подписные и датированные иконы, что является редкостью для православной иконописи.