Бухарест, , 15:11 — REGNUM В результате спецоперации службы внутренней безопасности МВД Румынии в уезде Горж на юго-западе страны были задержаны четверо полицейских, подозреваемых в покушении на убийство. Об этом 27 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к избиению и пыткам гражданина, ранее совершившего ДТП. Предполагается, что полицейские жестоко избили в участке человека, сбившего на автомобиле их коллегу.

В ходе расследования действия правоохранителей были выявлены другие факты, якобы свидетельствующие об их незаконной деятельности.

Ведется следствие. Если вина задержанных стражей порядка будет полностью доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до трех лет.