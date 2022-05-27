Джакарта, , 15:11 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила соболезнования в связи с кончиной национального деятеля, исламского ученого, Буя Сиафии Маарифа. Об этом глава МИД Индонезии написала в своем аккаунте в Twitter.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Моя семья и я молимся, чтобы дела Буя Сиафии Маарифа были приняты Аллахом и чтобы его семья получила терпение», — написала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Читайте также: Глава МИД Индонезии «с нетерпением ждёт встречи» с главой МИД Австралии