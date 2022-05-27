Москва, 27 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Снижение оптовых цен на гречку вызвано рядом факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Гречка

«Одна из основных причин снижения цен на нефть — падение потребительского спроса после его резкого взлета в конце февраля — начале марта. Вторая - еще один фактор снижения спроса - высокие розничные цен на гречку в магазинах.

Третья - сокращение поставок на экспорт и перенаправление этих объемов на внутренний рынок, четвертая - наличие у производителей запасов урожая прошлого года (которых, по оценкам, должно хватить до нового урожая).

По данным Росстата ежемесячные индексы цен производителей пищевых продуктов в последние месяцы растут. Так, в феврале цены увеличились на 0,9% по сравнению с январем, в марте - на 3,9% к февралю и в апреле - на 6,1% по отношению к марту.

В дальнейшем на динамику цен на гречку будут влиять прогнозы на урожай, погодные условия, затраты на удобрения, ремонт техники, логистику, упаковочные материалы и ряд других факторов.

Вероятнее всего, снижение оптовых цен на гречку замедлится и через один-два месяца тенденция может измениться», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , оптовые цены на гречневую крупу подешевели за два месяца на 13%, до 81,32 тыс. рублей за тонну, писали СМИ со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

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