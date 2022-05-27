* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:07 — REGNUM Фронт национального сопротивления сообщает, что 27 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе столкновений с силами фронта в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Али Майсам Назари, глава отдела внешних связей Фронта сопротивления, написал в своем твите 27 мая, что ночью в трёх уездах Панджшера произошли ожесточенные столкновения между силами фронта и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Назари подчеркнул, что в результате этого столкновения 27 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, а их наступление на позиции фронта было отбито. Однако он ничего не сообщил о потерях сил Фронта сопротивления.

Местные источники подтвердили, что боестолкновения идут в уездах Шотул, Анаба и Руха.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщения.

В последнее время произошла эскалация столкновений в Панджшере, за эту неделю провинцию посетили высокопоставленные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе вице-премьер мулла Барадар и министр обороны мулла Якуб.